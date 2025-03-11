Barcelona-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk edecek. İlk karşılaşmada 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen 1-0'lık skorla galip gelmeyi başaran Katalan ekibi, bu avantajı rövanşta koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Hans Flick'in öğrencileri, Portekiz'den büyük bir avantajla dönse de evlerinde hata yapmak istemiyor. İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Cubarsí'nin yokluğunda defans hattında Araujo'nun forma giymesi bekleniyor. Öte yandan, ilk maçta istediği sonucu alamayan Benfica, zorlu deplasmanında umutlarını sürdürmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk maçta sergiledikleri performansla dikkat çektiği Benfica'da, bu iki ismin rövanşta da süre alması bekleniyor. Portekiz temsilcisi, İspanya'da sürpriz bir sonuca imza atarak üst tura adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Barcelona-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona-Benfıca maçı 11 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
BARCELONA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Barcelona ile oynanan ilk maçta ilk 11'de forma giyen iki A Milli futbolcu, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanya'da oynanacak rövanş maçında da süre alması beklenilen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de olması bekleniyor.