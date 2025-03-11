Barcelona-Benfica maçı TIKLA İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona sahasında Benfica’yı ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 1-0’lık skorla avantajı eline geçiren İspanyol devi, güçlü rakibi karşısında tur biletini kapan taraf olmak istiyor. Hans Flick yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Katalan ekibi, ilk maçta uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk futbolunun önemli isimlerini kadrosunda barındıran Benfica, rövanşta gol yollarında daha etkili olup sürpriz bir sonuç alarak üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki, Barcelona-Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2025- 18:35