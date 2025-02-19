UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSV Eindhoven rövanş maçında Juventus'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Juventus'un PSV Eindhoven'i 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Juventus maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉PSV EINDHOVEN - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE👈