UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG rövanş maçında Brest'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta PSG'nin Brest'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Brest maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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