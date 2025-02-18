UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BAYERN MUNIH - CELTIC İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Kane
Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Schlupp; McGregor; Engels, Hatate; Kühn, Maeda, Jota.
ATALANTA - CLUB BRUGGE MAÇI İLK 11'LERİ
Atalanta: Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui
Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà
BENFICA - MONACO MAÇI İLK 11'LERİ:
Benfica: Trubin, Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü, Aursnes; Kerem , Pavlidis, Schjelderup
Monaco: Majecki; Diatta, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Mawissa, Ben Seghir; Embolo, Minamino.