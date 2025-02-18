UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eleme turu rövanş maçında Milan 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Feyenoord'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

İlk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord'a 1-0 mağlup olan Milan bu defa bu maçın rövanşında San Siro'da rakibini konuk ediyor.

Milan-Feyenoord maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

MILAN-FEYENOORD MAÇI İLK 11'LERİ:📠

Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Rafael Leão; Santiago Giménez

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno, Smal; Moder, Milambo; Hadj Moussa, Redmond, Paixão

MILAN - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Milan - Feyenoord maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.