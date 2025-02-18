UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Milan sahasında Feyenoord'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Milan, San Siro'da rakibiyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Milan, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Milan, henüz 37. saniyede Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti.

Milan, Gimenez'in attığı golle birlikte Feyenoord karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MILAN 10 KİŞİ KALDI

Milan forması giyen Theo Hernandez, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FEYENOORD BERABERLİĞİ BULDU

Feyenoord, karşılaşmanın 73. dakikasında Julian Carranza ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan ile Feyenoord arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.