UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Monaco sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Monaco ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Aston Villa maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE