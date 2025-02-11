Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Fransız devi PSG bir başka Ligue 1 temsilcisi Brest ile karşı karşıya geldi. PSG mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Stade de Roudourou'da oynanan ve 20.45'te başlayan maçta PSG'nin gollerini 21. dakikada penaltıdan Vitinha, 45. ve 66. dakikalarda ise Ousmane Dembele kaydetti. PSG'nin 50. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PSG bu sonucun ardından gelecek hafta sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti ve son 16 turu kapısını araladı.

İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.