UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Arsenal deplasmanda konuğu olduğu Girona'yı 2-1 mağlup etti.

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan ve saat 23.00'te başlayan mücadelede ev sahibi Girona 28. dakikada Arnaut Danjuma ile öne geçti.

38. dakikada penaltıdan Jorginho ile skoru dengeleyen Arsenal, 42. dakikada Ethan Nwaneri ile 2-1 öne geçti.

Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Arsenal, zorlu Girona deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanla 3. sırada tamamlarken, Girona 3 puanla turnuvaya veda etti.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.