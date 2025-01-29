UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Brest'i 3-0 mağlup etti.

Devler Ligi'nde son grup maçında Real Madrid, Stade de Roudourou'da Fransız ekibi Brest'in konuğu oldu.

Saat 23.00'te başlayan mücadelede Real Madrid 27. dakikada Rodrygo ile öne geçti, 56'da Bellingham'ın kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. Maçta gol perdesini yine Rodrygo 78. dakikada kapattı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Real Madrid, Brest'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler maça 72. dakikada Brahim Diaz'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, grupları 15 puanla 11. sırada tamamladı; Brest ise 13 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

İki takım da yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.