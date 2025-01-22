UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Salzburg'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Salzburg maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE