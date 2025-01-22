Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad - Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Shabab ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad - Al Shabab maçı 22 Ocak ÇArşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad - Al Shabab maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI CANLI İZLE