UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Club Brugge evinde konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Club Brugge, sahasında Sporting Lizbon ile karşılaştı. Jan Bresdelstadion'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada kendi kalesine Quaresma ve 84'üncü dakikada Nielsen kaydetti. Sporting'in tek golü 3'üncü dakikada Catamo'dan geldi.

Brugge, bu sonuçla ligde 3'üncü galibiyetini aldı. Sporting ise üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı.

Puanını 10'a çıkaran Brugge, ilk 8 umutlarını korudu. Sporting ise 10 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta Club Brugge, Juventus'u ağırlayacak. Sporting ise Leipzig ile karşılaşacak.