UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakasında Roudourou Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırlayan Fransa temsilcisi Brest bu sezon Avrupa'da aldığı sürpriz skorlara bir yenisini daha ekledi.

Le Cardinal'ın 43. dakikada attığı golle öne geçen Brest, maç boyunca 1-0'lık skor üstünlüğünü korumayı başardı ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Böylece Brest puanını 13'e yükselterek ilk 8 içindeki yerini korudu. PSV Eindhoven ise 8 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Brest, Shaktar Donetsk'e konuk olacak. PSV Eindhoven ise Kızılyıldız deplasmanına çıkacak.