UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.
Mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 5'inci dakikada Kevin kaydetti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Konrad Laimer, 45'inci dakikada Thomas Müller ve penaltıdan 70'inci dakikada ve 90+3'üncü dakikada Michael Olise kaydetti.
Öte yandan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı.
Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4'üncü galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 12'ye yükseltti. 6'ncı mağlubiyetini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Bayern Münih, Feyenoord'a konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Brest'i ağırlayacak.