Saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda ise 7 maç oynandı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Alman ekibi, Donyell Malen ve Bynoe-Gittens'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı itibarıyla baskısını artıran ev sahibi 60. dakikada Antonio Rüdiger ile farkı bire indirirken, 2 dakika sonra Vinicius Junior eşitlik golünü kaydetti. İkinci yarıda üstünlüğü elinden bırakmayan eflatun-beyazlılar, kalesinde gole izin vermezken 83. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lucas Vazquez, sert şutla topu filelere gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra Vinicius Junior, kendi yarı alanından aldığı topla rakip yarı alanına girdi ve yay üzerinden yaptığı vuruşla dördüncü gole imza attı. Brezilyalı futbolcu uzatma dakikalarında fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Gol düellosuna sahne olan ve yüksek tempoda oynanan maçta 3 puanı alan Real Madrid, puanını 6'ya yükseltti. Milli futbolcu Arda Güler, 90. dakikada oyuna girdi.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Arda Turan da bu önemli mücadeleyi tribünden takip etti.

İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Stuttgart mücadelesine 11'de başladı. Siyah-beyazlılar, son dakika golüyle Alman ekibine 1-0 mağlup oldu.

Avusturya ekibi Sturm Graz, konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting'e 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Erencan Yardımcı 70. dakikada Tomi Horvat'ın yerine oyuna girdi ancak skora etki edemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Milan - Club Brugge: 3-1

Monaco - Kızılyıldız: 5-1

Paris Saint Germain - PSV Eindhoven: 1-1

Juventus - Stuttgart: 0-1

Arsenal - Shakhtar: 1-0

Aston Villa - Bologna: 2-0

Real Madrid - B.Dortmund: 5-2

Girona - S.Bratislava: 2-0

Sturm Graz - Sporting CP: 0-2