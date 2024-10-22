Real Madrid 5 - 2 Borussia Dortmund (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında 2 farklı geriye düşse de rakibini ikinci yarı bulduğu gollerle 5-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2024- 00:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024- 00:23