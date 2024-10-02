İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
2 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonuçları
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Batshuayi'den tepki çeken F.Bahçe paylaşımı! Batshuayi'den tepki çeken F.Bahçe paylaşımı! 22:41
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisi ertelendi! Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisi ertelendi! 19:29
Okan Buruk: Kimin daha iyi olduğunu gördük! Okan Buruk: Kimin daha iyi olduğunu gördük! 18:04
Mourinho: R. Madrid ve F.Bahçe ile şampiyon olmak... Mourinho: R. Madrid ve F.Bahçe ile şampiyon olmak... 17:53
Fırtına'da Hatayspor maçı mesaisi sürüyor! Fırtına'da Hatayspor maçı mesaisi sürüyor! 16:13
İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı 11'i İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı 11'i 15:38
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İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i 15:17
G.Saray'ın RFS maçı kafilesi açıklandı! Osimhen kadroda mı? G.Saray'ın RFS maçı kafilesi açıklandı! Osimhen kadroda mı? 15:10
F.Bahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! 14:04
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın" G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap! "Gitsin mahallesinde oynasın" 13:43
Van Bronckhorst açıkladı! Gedson sahada olacak mı? Van Bronckhorst açıkladı! Gedson sahada olacak mı? 13:14
G.Saray Rigas FS maçına hazır! G.Saray Rigas FS maçına hazır! 12:33