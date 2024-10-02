Kerem Aktürkoğlu bir daha attı! İşte o gol

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Atletico Madrid'i konuk etti. Bu mücadelede Portekiz ekibinin formasını giyen Kerem Aktürkoğlu bir gol daha kaydetti.
Milli yıldız, Atletico ağlarını 13. dakikada sarstı.
İŞTE O GOL:
Kerem Potter sahnede 🪄 🌟 Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
YUNUS AKGÜN'DEN KEREM PAYLAŞIMI
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün, yıldız ismin maçını dizüstü bilgisayarından izlediği bir görsel paylaştı.
Sarı kırmızılı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinin bulunduğu paylaşımına sihirbaz değneği ve kalp emojileri ekledi.