UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Girona ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Girona ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Feyenoord maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.