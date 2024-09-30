UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. S. Bratislava ile Manchester City plaff off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, S. Bratislava - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. S. Bratislava ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, S. Bratislava - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

S. BRATISLAVA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

S. Bratislava - Manchester City maçı 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı olarak yayınlanacak.