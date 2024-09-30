UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. B. Dortmund ile Celtic plaff off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, B. Dortmund - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. B. Dortmund ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, B. Dortmund - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

B. DORTMUND - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Dortmund - Celtic maçı 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı olarak yayınlanacak.