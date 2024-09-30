UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Young Boys plaff off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Young Boys maçı 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.