UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Real Madrid ile Stuttgart karşılaştı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazanmasını bildi. Real Madrid'in gollerini 46'da Kylian Mbappe, 83'te Antonio Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı. Stuttgart'ın tek golü ise 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler 75. dakikada oyuna girdi ve Devler Ligi'nde ilk kez forma giydi. Bunun yanı sıra iki ekibin kozlarını paylaştığı maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan yaptı. Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak görev aldı.