Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belirleniyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belirleniyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri yapılacak olan bu kura çekiminden sonra belli olacak. Peki, kura çekimi ne zaman? Muhtemel rakipler kimler? İşte yanıtı ve tüm merak edilenler...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 11:32