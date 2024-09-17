UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bologna, sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bologna ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Shakhtar Donetsk maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen canlı yayınlanacak.

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE