Lisbon - Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lisbon ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lisbon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2024- 12:10