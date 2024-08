Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, 3-2 yenildiği maçın rövanşında salı günü saat 22.00'de Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Kaan Ayhan, İsviçre ekibiyle oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK"

"İyi durumdayız. Motiveyiz. Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var. Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok."

"MUSLERA OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim."

"HERKESİN BİZİMLE OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE HİSSEDEMEDİK"

"Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz. Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Salı günü de elimizden geleni yapacağız. Skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede yarattığımız atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum."

BATSHUAYI İLE ICARDI BERABER OYNAYACAK MI?

"Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı sonu dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Onla ilgili kararı salı günü vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı salı vereceğiz."

"AYNI OYUN STRATEJİSİYLE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Çok önemli oyuncularımız var. Bazen tekli, bazen ikili oynayacağız forvette. Ana bir oyunumuz var, bugüne kadar oynadığımız dominant bir oyun. Oyuncular değişse de aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli, bu zamana kadar oynadığımız belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik 11'ler kuracağız. Aynı oyun stratejisi ve benzer diziliş üstünden gitmeye çalışacağız."

"GALATASARAY'I RAHAT BIRAKIN"

"Transfer dönemi için dalgalanmalar olur, gitti geldi, gidecek gelecek diye. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz, takım içerisinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray takımının, camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Biz camia olarak bir malzemeyiz sonuçta, yanlış anlaşılmasın. En başta eleştiriye saygı duyuyoruz. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Sosyal medya kuyu, ne atarsan farklı çıkıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazen içinizden bazen rakiplerden yapılıyor, bilemiyorsunuz. Aslolan buraya girdikten sonra çok çalışıyoruz, çok inanıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz, Kaan gibi milli oyuncular 15 gün sonra yeniden başlıyor. Yaşadığımız şampiyonluğun keyfini süremeden yine yarışa giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda, ritimde sorun olabilir. Tatil yapıldı yapılmadı bunlar sorun olabilir ama Galatasaray çok iyi çalışıyor, futbolcular bu formayı seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz."

"DAVINSON MAÇA BAŞLAYACAK DURUMDA DEĞİL"

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

KAPTANLIK KONUSU

"Sizin için bu konu maçın önüne geçiyor, bizim için değil. Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Başkanımız açıkladı zaten. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben Galatasaray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncuları var. Saha içerisinde liderlik için hepsi hazır olacak. Transfer dönemi bitince karar veririz. Aktif olan kaptanlarımız var zaten. Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardır. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz. Salı da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak."

"MAÇA 12 KİŞİ ÇIKACAĞIZ HERALDE"

"Gelmeden bir şey okudum; Sara ve Torreira'nın yanına 8 numara lazım deniyor. Maça 12 kişi çıkacağız herhalde. Ne oynadığımız sistemi bilen var ne kazanma kaybetme var. Takımın en önemli yıldızlarından biri satıldı. Hep kazanarak devam ettik. Kazanmak kaybetmek olabilir, kabul etmek gerekiyor. Benim de, oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalar oldu. Kabul etmek gerekiyor. Biz buraya geldiğimizde takım 13'üncüydü. İki sene üst üste şampiyon olduk. Biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup kazandığımız maçlar, şampiyonluklar üstünden konuşmazsanız gerçekçi gelmez. İyi takımız, iyi şeyler yapıyoruz. Gerginlik yok. Yüzümüz hep gülüyor."

"REAL'İ CITY'İ TUTUN O ZAMAN"

"Son dönemdeki final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?"

Okan Buruk: "Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 5 maç saydınız belki, geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City'i veya Real Madrid'i tutmanız lazım. Kaybedilen her maç farklı hikaye."

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"MAÇIN ÖNEMİ BÜYÜK"

"Normal maça hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Maçın önemi büyük. Lig maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama tanımadığım bir pozisyon değil."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİNİ BU SENE DE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

"Playoff ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla hem skorumuzla taraftarımızı mutlu edip Şampiyonlar Ligi atmosferini bu sene de yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız."

"BURALARI DOĞRU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

"Az çok iki senedir beraberiz. Galatasaray takımı ne Bayern'e ne Manchester United'e ne de başka takımlara karşı oyun stratejisinden, oyun üstünlüğünden ödün vermedik. Oyun üstünlüğü demek savunmayı doğru yapmak, savunma yapmak anlamına gelmiyor; herkesin görevlerini yapması. Rakibin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadarki oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz."

"SAĞLIK DURUMUMDA HİÇBİR SIKINTI YOK"

"Sağlık durumumda hiçbir sıkıntı yok. Sezonun başından önce idmanda küçük bir kaza geçirdim ama onun haricinde sağlık durumum çok iyi. Çok hazırım. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum."