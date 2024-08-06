UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slavia Prag sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.