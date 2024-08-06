UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Salzburg sahasında Twente'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Salzburg - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Salzburg ile Twente kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Twente maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.