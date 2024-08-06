UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Midtjylland sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Midtjylland - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Midtjylland - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Midtjylland ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Midtjylland - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDTJYLLAND - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtjylland - Ferencvaros maçı 6 Ağustos Salı günü saat 20.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.