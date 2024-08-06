UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Malmö sahasında PAOK'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Malmö - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Malmö ile Paok kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malmö - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALMO - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö - PAOK maçı 6 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.