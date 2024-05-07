UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Borussia Dortmund yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
PSG DORTMUND MAÇI 11'LERİ:
PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.
Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Fuellkrug.
PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başladı ve TV 8,5 ile Exxen'den canlı yayınlanıyor.
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