UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmanı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22.00'de TV 8.5'ten canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraouii Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro, Harry Kane.
Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.