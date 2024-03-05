UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadeleside Real Sociedad ile PSG kozlarını paylaşıyor. İlk maç Fransız ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Real Sociedad - PSG maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Real Sociedad ile PSG kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan PSG, İspanya'da istediği sonucu alıp çeyrek finale yükselmek istiyor. Real Sociedad ile PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan, Brais Mendez, Zubimendi, Merino, Becker, Take, Oyarzabal.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Mbappe, Barcola.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - PSG maçı saat 23:00'te başladı. Mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.