UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.
Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaştı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bayern Münih'in gollerini 53. dakikada Leroy Sane ile 57. dakikada Harry Kane (P.) kaydetti.
Real Madrid'de ise sahneye 24 ile 83. (P.) dakikada Vinicius Junior çıktı.
Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre alamadı.
Dev eşleşmenin rövanş müsabakası 8 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.