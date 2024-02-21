UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal'i konuk ediyor.
Bu heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PORTO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Arsenal maçı 21 Şubat Çarşamga günü TSİ 23:00'te başladı. Karşılaşma TV 8,5'ta yayınlanıyor.
PORTO - ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ:
Porto 11'i: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Nico Gonzalez, Conceiçao, Pepe, Galeno, Evanilson.
Arsenal 11'i: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.