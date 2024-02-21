Porto - Arsenal CANLI İZLE (Porto - Arsenal canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal'i konuk ediyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 22:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024- 23:25