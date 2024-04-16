UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Dortmund - Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. Alman devi Dortmund, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Slavko Vincic, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dortmund - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Atletico Madrid maçı 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...