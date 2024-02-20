UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Inter ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanlı da yer alıyor. Peki, Inter - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda İtalya ekibi Inter ile Atletico Madrid devi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Atletico Madrid maçı 19 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.