Barcelona PSG maçı CANLI İZLE (Barcelona-PSG canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona sahasında PSG ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-2 kazanan Katalan devi, bu maça avantajlı çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 22:51