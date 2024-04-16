UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İlk maçı Katalan devi deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Her türlü galibiyet ve beraberlikte İspanyol temsilcisi tur atlarken; 2 farklı galibiyette Fransız ekibi turu geçen taraf olacak. PSG, tek farklı kazanırsa ise maç uzatmalara gidecek.
BARCELONA - PSG İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Kounde, Cubarsi, Pedri, İlkay Gündoğan, De Jong, Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Mbappe, Barcola.
BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - PSG maçı 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.