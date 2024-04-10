UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-2, Atletico Madrid ise Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla devam etti.
Fransa temsilcisi PSG, İspanya'nın Barcelona takımını Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.
Konuk ekip, 37. dakikada Raphinha ile maçtaki gol perdesini açarken, PSG 48. dakikada Ousmane Dembele ve 51. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Barcelona, 62. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalarken, 77. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.