PSG 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) Barça'dan müthiş dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barça müthiş bir geri dönüş yaparak zorlu mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2024- 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024- 00:09