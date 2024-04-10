Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2024- 23:55