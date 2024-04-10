UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino kaydetti. Dortmund'un tek golü 81. dakikada Sebastien Haller'den geldi.
Mücadelenin rövanşı 16 Nisan Salı günü Almanya'da oynanacak.