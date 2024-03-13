UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund, evinde PSV Eindhoven'ı ağırlıyor. İlk maçı 1-1 beraberlikle biten karşılaşmada iki ekipte tur atlamak istiyor. Bu mücadelenin canlı linkine ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORUSSIA DORTMUND - PSV EINDHOVEN MAÇI İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Emre Can, Hummels, Maatsen, ???? Salih Özcan, Sabitzer, Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug.

PSV: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Veerman, Til, Mauro Jr, Bakayoko, Tillman, Luuk De Jong.

BORUSSIA DORTMUND - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TV8,5 üzerinden canlı yayınlanıyor.