UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Manchester City, evinde Kopenhag'ı konuk ediyor.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan İngiliz temsilcisi, bu mücadeyle birlikte çeyrek finale yükselmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAN. CITY - KOPENHAG MAÇI İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Rodri, Rico Lewis, Matheus Nunes, Bobb, Alvarez, Haaland

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Diks, Oskarsson, Clem, Elyounoussi, Ankersen, Achouri, Froholdt

MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Kopenhag maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.