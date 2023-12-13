UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Manchester City maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.