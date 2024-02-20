UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin son 16 turunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, evinde Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

INTER - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LER

Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Darmian, Dimarco, Thuram, Martinez

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Lino, Witsel, Niguez, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann

INTER - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Atletico Madrid maçı 20 Şubat Salı günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.