UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Milan - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Dortmund maçı 28 Kasım Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.