UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda PSG ile Real Sociedad kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI 11'LERİ:
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo, Zaire Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe
Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan, Zubimendi, Brais Mendez, Merino, Kubo, Barrenetxea, Andre Silva
PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Real Sociedad maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.