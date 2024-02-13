UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag ile Manchester City son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz devi Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester City maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kamil Grabara, Peter Ankersen, Kevin Diks, Kevin Diks, Elias Jelert, Andreas Cornelius, Rasmus Falk Jensen, Diogo Gonçalves, Elias Achouri, Viktor Claesson, Mohamed Elyounoussi.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland.