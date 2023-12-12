UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Milan maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.